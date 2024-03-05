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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок сборной Парагвая Бальбуэна высказался о предстоящем матче с Россией

Игрок сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем матче с национальной командой России.

Парагвай
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Игрок сборной Парагвая Бальбуэна высказался о предстоящем матче с Россией | Источник: Чемпионат.com

Команда Валерия Карпина примет Парагвай 25 марта в Москве. 21 марта россияне сыграют с Сербией. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Сборная России — хороший соперник с замечательными игроками. Это будет хороший матч. Если говорить, кто из парагвайцев, выступающих в России, любимчик болельщиков, думаю, Алонсо, Медина. У Роберто тоже есть шанс, потому что он играет очень хорошо. Думаю наши болельщики любят всех парагвайцев, кто играет в РПЛ, потому что мы много выступаем за сборную», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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