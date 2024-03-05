Игрок сборной Парагвая Бальбуэна высказался о предстоящем матче с Россией

«Сборная России — хороший соперник с замечательными игроками. Это будет хороший матч. Если говорить, кто из парагвайцев, выступающих в России, любимчик болельщиков, думаю, Алонсо, Медина. У Роберто тоже есть шанс, потому что он играет очень хорошо. Думаю наши болельщики любят всех парагвайцев, кто играет в РПЛ, потому что мы много выступаем за сборную», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.