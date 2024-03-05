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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:31 (мск), источник: БЕЛТА

Назван состав сборной Беларуси на матчи с футболистами Черногории и Мальты

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на первые матчи нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Главный тренер белорусской дружины испанский специалист Карлос Алос Феррер вызвал на тренировочный сбор 25 игроков:

вратари — Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Андрей Кудравец («Динамо», Москва, Россия), Павел Павлюченко («Пахтакор» Ташкент, Узбекистан);

защитники — Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо», Минск), Александр Павловец («Кармиотисса», Кипр), Егор Пархоменко («Неман», Гродно), Данила Нечаев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва, Россия), Сергей Карпович («Неман», Гродно);

полузащитники — Валерий Бочеров («Урал», Екатеринбург, Россия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Кирилл Капленко («Балтика», Калининград, Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Валерий Громыко («Торпедо», Москва, Россия), Артем Шуманский («Арис», Кипр);

нападающие — Илья Черняк («Динамо», Минск), Егор Карпицкий («Крылья Советов», Самара, Россия), Денис Лаптев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Морозов («Арука», Португалия).

Команда соберется в Минске 17 марта и потом отправится в Турцию. В первом спарринге 21 в Анталье белорусы встретятся с командой Черногории, а затем перебазируютя на Мальту, где 26 марта проведут спарринг с мальтийцами.

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