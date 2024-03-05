«Я отпустил эту ситуацию». Магомед Адиев — о смене позиции Зайнутдинова

«Видел игры Бахи, но не общался с ним, хотя находился в Турции. Знаете, я стараюсь туда не лезть… Понятно, он то центрального защитника играет, то крайнего… Если раньше я все время хотел переформатировать, то сейчас я отпустил эту ситуацию — воспринимаю ее как данность. Что тут с ней делать? Баха — из тех людей, из патриотов, я знаю, как он рвется в сборную, как хочет в ней быть. Даже матч со Словенией — ему просто по медицинским соображениям не дали в самолет сесть, а он хотел. Поэтому здесь проблем нет», — сказал Адиев.