Сборная Литвы откажется от игр отбора женского чемпионата Европы по футболу с белорусками

ТАСС, 7. Женская сборная Литвы по футболу откажется от проведения матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года против команды Белоруссии. Об этом литовскому национальному радио LRT сообщил президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.

Жеребьевка отборочного турнира прошла 5 марта, сборная Белоруссии сыграет в первой группе лиги C с командами Литвы, Кипра и Грузии.

«Если говорить о спортивной составляющей, то жребий вполне благоприятен, — сказал Станкявичюс. — Все три команды можно победить, но с командой Белоруссии мы точно не планируем играть. Очень надеюсь, что санкции от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ограничатся техническими поражениями и наши футболистки продолжат участие в отборе. Для меня самое главное, чтобы нас не дисквалифицировали».