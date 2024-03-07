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15:54 (мск), источник: ТАСС

Колосков считает, что спорт стал инструментом политики с появлением коммерциализации

Ранее президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс сообщил, что женская сборная страны откажется от проведения матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года против команды Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Спорт стал инструментом политики с появлением коммерческих прав. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

7 марта президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс сообщил, что женская сборная Литвы откажется от проведения матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года против команды Белоруссии.

«УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) отреагирует обязательно, если это официальное заявление федерации, то соответствующая реакция будет, так положено, — сказал Колосков. — Они предупредят, скажут, что если не будут играть, то получат техническое поражение, такая реакция должна быть, но не знаю, какая будет на самом деле. По всем регламентам и правилам — не участвуешь, то получаешь отстранение. Полное отстранение от турнира невозможно, все-таки есть регламент, если не явился на игру, то техническое поражение со счетом 0:3».

«Спорт давно стал инструментом политики, уже заветы [Пьера де] Кубертена давно ушли в небытие. Как только спорт стал коммерциализирован, все идеалы де Кубертена ушли в прошлое, остались только в памяти. Поэтому эти дела в порядке вещей. У нас МОК (Международный олимпийский комитет), международные федерации могут себе позволить нарушение элементарных правил, так что здесь звенья одной цепи», — добавил Колосков.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Все домашние матчи белорусских сборных и клубов под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля. На игры, где белорусские сборные и клубы являются номинальными хозяевами, не допускаются зрители.

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