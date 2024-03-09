Английский тренер возглавит юношескую сборную Казахстана

«Ранее Халл работал в системе клуба “Бирмингем Сити”. С 2007 года англичанин трудился в странах Азии и Африки: в Индии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Занзибаре, Танзании, Руанде, Кении, Бангладеш, Эфиопии и Филиппинах. Возглавлял различные молодежные и юношеские команды — сборные и в структурах клубов.



Планируется, что Стюарт Халл, который уже побывал в Астане и Алматы и которому 15 марта исполнится 65 лет, будет работать с юношами до 15 лет. Специалист успел провести селекционный сбор в Алматы, где отобрал наиболее талантливых ребят. Также Халл будет руководить программой High Performance в Казахстане, направленной на развитие детско-юношеского футбола», — пишет источник.