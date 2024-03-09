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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией

Пресс-служба сборной Парагвая на своём сайте опубликовала список футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах, вызванных в национальную команду на предстоящий товарищеский матч с Россией.

Парагвай
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией | Источник: Чемпионат.com

Отметим, что позднее тренерский штаб дополнит состав игроками из местного чемпионата.

Из Российской Премьер-Лиги на товарищеский матч со сборной России были вызваны Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Роберто Фернандес («Динамо») и Хесус Медина («Спартак»). Отметим, что защитник красно-белых Алексис Дуарте не получил приглашения в сборную.

Напомним, команда Валерия Карпина примет Парагвай 25 марта в Москве. 21 марта россияне сыграют с Сербией. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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