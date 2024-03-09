Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией | Источник:

Из Российской Премьер-Лиги на товарищеский матч со сборной России были вызваны Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Роберто Фернандес («Динамо») и Хесус Медина («Спартак»). Отметим, что защитник красно-белых Алексис Дуарте не получил приглашения в сборную.