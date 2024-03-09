«Для меня дилетанты те, кто говорят играть в атаку». Адиев — о стиле сборной Казахстана

«Я часто слышу высказывания, что надо играть в атаку. Когда мне такой вопрос задают, не в обиду этим людям, но для меня это немного дилетанты. Да, атакующая игра — это тенденция современного футбола. Но если набор твоих футболистов немного другой и ты все равно гнешь линию, играешь вверху, то соответственно ты и получаешь пять. Если бы наш тренерский штаб придерживался этой идеи, мы бы никогда не набрали эти 18 очков в отборе. Да, мячей на пять больше бы забили, но пропустили бы на десять голов больше и набрали бы 10−12 очков, вот что из этого бы получилось. Поэтому роль тренера — это правильно оценить то, что у тебя есть под рукой», — сказал Магомед Мусаевич в эфире подкаста «ДНК Футбола».