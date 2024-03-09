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21:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Для меня дилетанты те, кто говорят играть в атаку». Адиев — о стиле сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал игровой стиль национальный команды и объяснил, почему он не придерживается атакующего футбола, передают Vesti.kz.

Казахстан
Источник: КФФ

«Я часто слышу высказывания, что надо играть в атаку. Когда мне такой вопрос задают, не в обиду этим людям, но для меня это немного дилетанты. Да, атакующая игра — это тенденция современного футбола. Но если набор твоих футболистов немного другой и ты все равно гнешь линию, играешь вверху, то соответственно ты и получаешь пять. Если бы наш тренерский штаб придерживался этой идеи, мы бы никогда не набрали эти 18 очков в отборе. Да, мячей на пять больше бы забили, но пропустили бы на десять голов больше и набрали бы 10−12 очков, вот что из этого бы получилось. Поэтому роль тренера — это правильно оценить то, что у тебя есть под рукой», — сказал Магомед Мусаевич в эфире подкаста «ДНК Футбола».

Напомним, 21 марта в Афинах сборная Казахстана сыграет с Грецией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

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