Станислав Черчесов назвал Головина самым сильным игроком России

«Если брать клубы, то, наверное, Головин. Я это знаю не понаслышке, мой “Ференцварош” играл с “Монако” в Лиге Европы. Он в обоих матчах играл и доставил нам много неприятностей. Быть у себя лучшим в лиге — это одно, а в сборной — другая история. Надеемся, что все приедут и будут в том состоянии», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.