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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Станислав Черчесов назвал Головина самым сильным игроком России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.

Россия
Станислав Черчесов назвал Головина самым сильным игроком России | Источник: Чемпионат.com

«Если брать клубы, то, наверное, Головин. Я это знаю не понаслышке, мой “Ференцварош” играл с “Монако” в Лиге Европы. Он в обоих матчах играл и доставил нам много неприятностей. Быть у себя лучшим в лиге — это одно, а в сборной — другая история. Надеемся, что все приедут и будут в том состоянии», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после перехода из московского ЦСКА. Его действующее трудовое соглашение с клубом из чемпионата Франции рассчитано до лета 2026 года.

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