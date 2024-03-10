Станислав Черчесов назвал Головина самым сильным игроком России
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.
«Если брать клубы, то, наверное, Головин. Я это знаю не понаслышке, мой “Ференцварош” играл с “Монако” в Лиге Европы. Он в обоих матчах играл и доставил нам много неприятностей. Быть у себя лучшим в лиге — это одно, а в сборной — другая история. Надеемся, что все приедут и будут в том состоянии», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после перехода из московского ЦСКА. Его действующее трудовое соглашение с клубом из чемпионата Франции рассчитано до лета 2026 года.