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14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России по футболу представила новую игровую форму

Сегодня, 10 марта, проходит презентация новой формы сборной России по футболу.

Россия

Мероприятие проводится на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровой комплект представила компания Jogel.

Главной концепцией дизайна домашней экипировки стал образ жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье, а также символизируют пылкие сердца игроков. Выездная форма вдохновлена стихией холода — паттерн напоминает морозные узоры на окнах, лед на реках, а также холодный расчет.

Свой первый матч в новой форме национальная команда России проведёт 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым из Беларуси.

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