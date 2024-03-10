Сборная России по футболу представила новую игровую форму
Сегодня, 10 марта, проходит презентация новой формы сборной России по футболу.
Сегодня, 10 марта, проходит презентация новой формы сборной России по футболу.
Мероприятие проводится на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровой комплект представила компания Jogel.
Главной концепцией дизайна домашней экипировки стал образ жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье, а также символизируют пылкие сердца игроков. Выездная форма вдохновлена стихией холода — паттерн напоминает морозные узоры на окнах, лед на реках, а также холодный расчет.
Свой первый матч в новой форме национальная команда России проведёт 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым из Беларуси.