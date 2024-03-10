Сборная России по футболу представила новую игровую форму

Мероприятие проводится на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровой комплект представила компания Jogel.

Главной концепцией дизайна домашней экипировки стал образ жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье, а также символизируют пылкие сердца игроков. Выездная форма вдохновлена стихией холода — паттерн напоминает морозные узоры на окнах, лед на реках, а также холодный расчет.

Свой первый матч в новой форме национальная команда России проведёт 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.