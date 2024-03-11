Текущие события
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Тюмень
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Севилья
Футбол. Зарубежный
10.03
Фиорентина
Рома
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Бетис
Вильярреал
23
Все события
16:26 (мск), источник: Vesti.kz

В сборную Казахстана вызвали нового нападающего

Тренерский штаб сборной Казахстана принял решение относительно атакующей линии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Источник: КФФ

Место форварда «Астаны» Рамазана Каримова на этот сбор займет игрок «Елимая» Иван Свиридов. В КФФ отмечают, что представитель столичного клуба получил травму. Нападающий молодежной сборной Казахстана готовился к играм отбора ЧЕ-2025 в составе команды Константина Горовенко, но на днях должен прибыть в расположение национальной команды, которая проходит сбор в Дубае.

Свиридов в прошлом году выступал в «Шахтере», в составе которого забил семь голов в 23 матчах чемпионата Казахстана. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока два матча в составе «Елимая».

Напомним, 21 марта в Афинах сборная Казахстана сыграет с Грецией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь