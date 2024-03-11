В сборную Казахстана вызвали нового нападающего

Источник: КФФ

Место форварда «Астаны» Рамазана Каримова на этот сбор займет игрок «Елимая» Иван Свиридов. В КФФ отмечают, что представитель столичного клуба получил травму. Нападающий молодежной сборной Казахстана готовился к играм отбора ЧЕ-2025 в составе команды Константина Горовенко, но на днях должен прибыть в расположение национальной команды, которая проходит сбор в Дубае.

Свиридов в прошлом году выступал в «Шахтере», в составе которого забил семь голов в 23 матчах чемпионата Казахстана. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока два матча в составе «Елимая».