В сборную Казахстана вызвали нового нападающего
Тренерский штаб сборной Казахстана принял решение относительно атакующей линии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тренерский штаб сборной Казахстана принял решение относительно атакующей линии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Место форварда «Астаны» Рамазана Каримова на этот сбор займет игрок «Елимая» Иван Свиридов. В КФФ отмечают, что представитель столичного клуба получил травму. Нападающий молодежной сборной Казахстана готовился к играм отбора ЧЕ-2025 в составе команды Константина Горовенко, но на днях должен прибыть в расположение национальной команды, которая проходит сбор в Дубае.
Свиридов в прошлом году выступал в «Шахтере», в составе которого забил семь голов в 23 матчах чемпионата Казахстана. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока два матча в составе «Елимая».
Напомним, 21 марта в Афинах сборная Казахстана сыграет с Грецией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.