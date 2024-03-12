Футболист Захарян впервые вошел в состав сборной России после перехода в «Реал Сосьедад»

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 14 марта. 21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, 25 марта — с парагвайцами. Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве и начнутся в 20:00 мск.
В состав российской команды вошли вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Азербайджан), Александр Максименко («Спартак»); защитники Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов»); полузащитники Далер Кузяев («Гавр», Франция), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Захарян; нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Российский полузащитник пропустил два последних матча команды из-за повреждения.
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранила российские клубы и сборные от участия в международных матчах. С того момента сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре 2023 года команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).