Валерий Карпин объяснил выбор состава сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

«Финальный список игроков, вызванных на УТС, составлен на основе 19 и 20-го туров в Мир РПЛ. Если в нём и будут изменения, то минимальные. Впереди у игроков, выступающих в России, матчи FONBET Кубка России, а у легионеров — игры в европейских чемпионатах. Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск», — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).