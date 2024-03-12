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03:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин объяснил выбор состава сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на грядущий мартовский сбор и товарищеские поединки с Сербией и Парагваем. Ознакомиться с ними можно здесь.

Россия
Парагвай
СербияТоварищеские матчи: календарь
Валерий Карпин объяснил выбор состава сборной России на матчи с Сербией и Парагваем | Источник: Чемпионат.com

«Финальный список игроков, вызванных на УТС, составлен на основе 19 и 20-го туров в Мир РПЛ. Если в нём и будут изменения, то минимальные. Впереди у игроков, выступающих в России, матчи FONBET Кубка России, а у легионеров — игры в европейских чемпионатах. Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск», — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Со сборной Сербии подопечные Карпина сыграют в четверг, 21 марта. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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