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14:40 (мск), источник: ТАСС

В РФС ожидают аншлаг на матче сборных России и Сербии

Игра состоится в Москве 21 марта.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарьТоварищеские матчи: календарь
Источник: https://vk.com/teamrussia

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает аншлаг на товарищеском матче сборных России и Сербии, в продаже осталось небольшое количество билетов. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.

«Небольшое количество билетов осталось в продаже на матч сборных России и Сербии на “ВТБ-Арене”. РФС ожидает аншлаг на эту игру», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

27 февраля в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что за первый час было продано 4 тыс. билетов на игру.

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