В РФС ожидают аншлаг на матче сборных России и Сербии
Игра состоится в Москве 21 марта.
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Игра состоится в Москве 21 марта.
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает аншлаг на товарищеском матче сборных России и Сербии, в продаже осталось небольшое количество билетов. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.
«Небольшое количество билетов осталось в продаже на матч сборных России и Сербии на “ВТБ-Арене”. РФС ожидает аншлаг на эту игру», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
27 февраля в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что за первый час было продано 4 тыс. билетов на игру.