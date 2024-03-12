В РФС ожидают аншлаг на матче сборных России и Сербии

Источник: https://vk.com/teamrussia

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает аншлаг на товарищеском матче сборных России и Сербии, в продаже осталось небольшое количество билетов. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.

«Небольшое количество билетов осталось в продаже на матч сборных России и Сербии на “ВТБ-Арене”. РФС ожидает аншлаг на эту игру», — сообщили в службе коммуникаций РФС.