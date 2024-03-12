Карпин назвал идеальной новую форму сборной России по футболу
Для футболиста важно, чтобы форма была симпатичной, вызывала хорошие эмоции, была по качеству удобная, отметил главный тренер сборной.
Для футболиста важно, чтобы форма была симпатичной, вызывала хорошие эмоции, была по качеству удобная, отметил главный тренер сборной.
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает новую форму, сделанную для национальной команды, идеальной. Об этом он рассказал журналистам.
10 марта на международной выставке-форуме «Россия» прошла официальная презентация новой формы сборной России от отечественной компании Jogel.
«Для футболиста важно, чтобы форма была симпатичной, вызывала хорошие эмоции, была по качеству удобная. Думаю, производители полностью справились со всеми заданиями. Форма получилась идеальной, на мой взгляд», — сказал Карпин.
Главной концепцией дизайна домашней экипировки стал образ жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье, а также символизируют пылкие сердца игроков. Выездная форма вдохновлена стихией холода — паттерн напоминает морозные узоры на окнах, лед на реках, а также холодный расчет. Впервые в новой форме футболисты сборной России сыграют 21 марта в товарищеском матче с командой Сербии, после — 25 марта с парагвайцами. Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве и начнутся в 20:00 мск.