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15:53 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки победно стартовали в квалификации юниорского ЧЕ

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки юниорской сборной Беларуси (U-17) победно начали выступление во втором отборочном раунде первенства Европы в черногорской Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Стартовый поединок в квалификационной группе В2 белорусок со сверстницами из Андорры начался еще вчера. Игра проходила при полном преимуществе подопечных Марины Лис и к 26-й минуте встречи голевой дубль в свой актив записала Дарья Протасюк, а еще один мяч забила Диана Каныцель. Потом над стадионом разразился ливень и матч был остановлен. В сегодняшней доигровке дважды отличилась Елизавета Марчук — 5:0. В другом поединке первого игрового дня черногорки одолели соперниц из Литвы с результатом 3:2.

Во втором туре 14 марта белорусская команда встретится с литовской сборной, а 17 марта сыграет с хозяйками соревнований черногорскими футболистками. Победители шести групп лиги В поднимутся в лигу А. Белорусская дружина начала нынешний отборочный цикл в элитном дивизионе, но не смогла удержатся в нем, заняв четвертое место в квартете А7. В ноябре 2023 года в Албании белоруски уступили командам Дании (0:6) и Швеции (0:3), а также сыграли вничью с Грецией (2:2).

Финальный этап континентального первенства среди девушек (U-17) пройдет с 5 по 18 мая на футбольных аренах Швеции.

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