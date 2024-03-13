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01:49 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Панатинаикоса» Лодыгин вызван в сборную России по футболу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин вызван в состав сборной России по футболу на мартовский сбор. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Панатинаикос
Россия
Сербия
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Источник: РИА "Новости"

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 14 марта. 21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, 25 марта — с парагвайцами. Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве и начнутся в 20:00 мск.

«Состав вратарей на предстоящем сборе пополнит Юрий Лодыгин. После долгого перерыва Юрий с осени прошлого года вернул себе место в основном составе греческого “Панатинаикоса”, а в минувшие выходные выдал очередной сильный матч в победном для своего клуба дерби против “Олимпиакоса”. Плюс, в отличие от трех других вызванных на сбор голкиперов, с Лодыгиным в сборной мы еще не работали и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Лодыгину 33 года, он провел за сборную России 11 матчей, но не выступал за национальную команду с 2016 года. Вратарь выступает за «Панатинаикос» с 2022 года, ранее он играл за греческие ПАС, «Олимпиакос», «Эордаикос», «Ксанти», турецкий «Газиантеп», тульский «Арсенал» и петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России (2015).

Помимо Лодыгина на сбор национальной команды вызваны вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Азербайджан) и Александр Максименко («Спартак»).

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