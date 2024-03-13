Вратарь «Панатинаикоса» Лодыгин вызван в сборную России по футболу

«Состав вратарей на предстоящем сборе пополнит Юрий Лодыгин. После долгого перерыва Юрий с осени прошлого года вернул себе место в основном составе греческого “Панатинаикоса”, а в минувшие выходные выдал очередной сильный матч в победном для своего клуба дерби против “Олимпиакоса”. Плюс, в отличие от трех других вызванных на сбор голкиперов, с Лодыгиным в сборной мы еще не работали и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.