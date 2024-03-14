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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Реала» Браим Диас вызван в сборную Марокко

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас будет выступать за сборную Марокко.

Реал
Марокко
Источник: AP 2023

24-летний футболист получил вызов в африканскую команду на предстоящие товарищеские матчи с Анголой и Мавританией, которые состоятся в конце марта. Об этом сообщает пресс-служба сборной. Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не проявила интереса к кандидатуре хавбека.

Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители имеют марокканские корни. За сборную Испании атакующий игрок сыграл всего один товарищеский матч — 8 июня 2021 года. Тогда «Фурия Роха» разгромила сборную Литвы со счётом 4:0, а полузащитник отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Диас провёл за «Реал» 32 матча во всех турнирах, отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

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