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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Де Брёйне пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии из-за травмы, пишут СМИ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне пропустит товарищеские матчи против команд Ирландии и Англии из-за травмы паха, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Ранее на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации был опубликован список из 23 игроков, вызванных в расположение национальной команды, в котором не было Де Брёйне.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 14 матчах в различных турнирах, в которых забил два мяча и отдал 13 результативных передач. Полузащитник не выступал с августа по январь из-за травмы. В последнем матче против «Ливерпуля» (1:1) в рамках чемпионата Англии футболист отметился голевым пасом и был заменен на 69-й минуте. После ухода с поля в кадры телетрансляции попал спор Де Брёйне с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

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