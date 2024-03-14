Де Брёйне пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии из-за травмы, пишут СМИ

Ранее на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации был опубликован список из 23 игроков, вызванных в расположение национальной команды, в котором не было Де Брёйне.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 14 матчах в различных турнирах, в которых забил два мяча и отдал 13 результативных передач. Полузащитник не выступал с августа по январь из-за травмы. В последнем матче против «Ливерпуля» (1:1) в рамках чемпионата Англии футболист отметился голевым пасом и был заменен на 69-й минуте. После ухода с поля в кадры телетрансляции попал спор Де Брёйне с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.