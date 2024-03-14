Тедеско не вызвал де Брюйне в сборную из-за травмы: фото семьи Кевина, которая поможет быстрее восстановиться

Де Брюйне недавно перенес операцию на сухожилии и вернулся в состав «Манчестер Сити» в начале января. Однако, в матче против «Ливерпуля» бельгиец получил травму паха. Тедеско сообщил, что он обсудил ситуацию с Кевином и медицинским штабом, и они решили дать полузащитнику время на восстановление.