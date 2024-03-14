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16:13 (мск), источник: Московский комсомолец

Тедеско не вызвал де Брюйне в сборную из-за травмы: фото семьи Кевина, которая поможет быстрее восстановиться

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско принял решение не вызывать Кевина де Брюйне на товарищеские матчи против Ирландии и Англии.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Де Брюйне недавно перенес операцию на сухожилии и вернулся в состав «Манчестер Сити» в начале января. Однако, в матче против «Ливерпуля» бельгиец получил травму паха. Тедеско сообщил, что он обсудил ситуацию с Кевином и медицинским штабом, и они решили дать полузащитнику время на восстановление.

33-летний де Брюйне, вероятно, расстроен и будет делать все возможное для скорейшего возвращения в строй. В этом ему, без сомнения, поможет его семья.

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