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16:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Захарян вылетит в сборную России после матча с «Кадисом» 15 марта

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вылетит в расположение сборной России после матча с «Кадисом».

Россия
Реал Сосьедад
Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

«Настрой у него великолепный, боевой, едет с удовольствием выступать за сборную», — цитирует РИА «Новости Спорт» представителя игрока Геннадия Голубина.

Матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» в 29-м туре ла лиги состоится 15 марта.

Захарян вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские игры с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

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