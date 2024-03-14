Сербский футболист Эракович уверен, что на матче с россиянами будет дружеская атмосфера

«21 марта играем против сборной России в Москве, и я очень жду этого матча, — сказал Эракович. — Я уверен, что это будет великолепное зрелище. Я убежден, что будет царить дружеская атмосфера, потому что мы знаем, что сербы и русские — братья, и точно будет прекрасная атмосфера».