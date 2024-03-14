Сербский футболист Эракович уверен, что на матче с россиянами будет дружеская атмосфера
Игра состоится 21 марта в Москве.
Игра состоится 21 марта в Москве.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу будет сопровождаться дружеской атмосферой. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной Сербии и петербургского «Зенита» Страхинья Эракович.
Игра между сборными России и Сербии пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.
«21 марта играем против сборной России в Москве, и я очень жду этого матча, — сказал Эракович. — Я уверен, что это будет великолепное зрелище. Я убежден, что будет царить дружеская атмосфера, потому что мы знаем, что сербы и русские — братья, и точно будет прекрасная атмосфера».
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранила российские клубы и сборные от участия в международных матчах.