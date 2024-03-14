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17:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Тони Кроос вызван в сборную Германии впервые с 2021 года

Центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получил вызов в сборную Германии, сообщает пресс-служба бундесмандшафт.

Германия
Источник: Reuters

Таким образом, 34-летний хавбек впервые с 2021 года поучаствует в матчах национальной команды. Игрок заканчивал международную карьеру после Евро-2020, однако в феврале этого года решил возобновить её.

Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Игрок стал чемпионом мира в 2014 году.

В нынешнем сезоне Кроос провёл за «Реал» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 14 млн.

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