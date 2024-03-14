Тони Кроос вызван в сборную Германии впервые с 2021 года

Таким образом, 34-летний хавбек впервые с 2021 года поучаствует в матчах национальной команды. Игрок заканчивал международную карьеру после Евро-2020, однако в феврале этого года решил возобновить её.

Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Игрок стал чемпионом мира в 2014 году.