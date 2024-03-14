Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ливерпуль
Спарта П
51
Футбол. Еврокубки
перерыв
Брайтон
Рома
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аталанта
Спортинг
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Байер
Карабах
00
Футбол. Еврокубки
14.03
Вильярреал
Марсель
31
Футбол. Еврокубки
14.03
Рейнджерс
Бенфика
01
Футбол. Еврокубки
14.03
Вест Хэм
Фрайбург
50
Футбол. Еврокубки
14.03
Славия Пр
Милан
13
Футбол. Еврокубки
14.03
Виктория Пл
Серветт Ж
П 3:1
00
Футбол. Еврокубки
14.03
Фенербахче
Юнион
01
Футбол. Еврокубки
14.03
ПАОК
Динамо З
51
Футбол. Еврокубки
14.03
Фиорентина
Маккаби Хайфа
11
Футбол. Кубок России
14.03
Спартак
Оренбург
31
Футбол. Кубок России
14.03
Локомотив
Балтика
П 6:7
11
Футбол. Кубок России
14.03
СКА-Хабаровск
Сочи
П 4:2
11
Все события
14 марта, источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл необычный матч перед битвой за путевку на Евро

Сегодня, 14 марта, в Дубае (ОАЭ) состоялся товарищеский матч между сборными Казахстана и Туркменистана, передают Vesti.kz.

Туркмения
Казахстан
Источник: КФФ

Встреча прошла в закрытом режиме, поскольку подопечные Магомеда Адиева готовятся к стыковым матчам за выход на Евро-2024.

Казахстанские футболисты победили со счетом 2:0. Голы забили Ислам Чесноков (2-я минута) и Александр Зуев (47-я). Ассистами отметились Максим Самородов и Еркин Тапалов соответственно.

Напомним, 21 марта в Афинах Казахстан сыграет с Грецией на стадии плей-офф Лиги наций. В другом полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь