Казахстан выиграл необычный матч перед битвой за путевку на Евро

Источник: КФФ

Встреча прошла в закрытом режиме, поскольку подопечные Магомеда Адиева готовятся к стыковым матчам за выход на Евро-2024.

Казахстанские футболисты победили со счетом 2:0. Голы забили Ислам Чесноков (2-я минута) и Александр Зуев (47-я). Ассистами отметились Максим Самородов и Еркин Тапалов соответственно.