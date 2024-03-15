Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Кадис
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Лион
Футбол. Еврокубки
14.03
Маккаби
Олимпиакос П
16
Футбол. Еврокубки
14.03
Лилль
Штурм
11
Все события
12:52 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по футболу сохранила 26-е место в рейтинге ФИФА

Первое место занимает сборная Испании.

Источник: БЕЛТА

ТАСС, 15 марта. Женская сборная России осталась на 26-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

27 февраля россиянки со счетом 4:0 победили команду Ботсваны в товарищеском матче.

Лидером рейтинга осталась сборная Испании. Второе место занимает команда Англии, поднявшаяся на две позиции. Третье место сохранила сборная Франции. Наибольший прогресс в рейтинге показала сборная Соломоновых Островов, которая поднялась с 109-го на 88-е место.

28 февраля 2022 гола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь