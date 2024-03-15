Женская сборная России по футболу сохранила 26-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 15 марта. Женская сборная России осталась на 26-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

27 февраля россиянки со счетом 4:0 победили команду Ботсваны в товарищеском матче.

Лидером рейтинга осталась сборная Испании. Второе место занимает команда Англии, поднявшаяся на две позиции. Третье место сохранила сборная Франции. Наибольший прогресс в рейтинге показала сборная Соломоновых Островов, которая поднялась с 109-го на 88-е место.