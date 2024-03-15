Лодыгин — о возвращении в сборную России спустя восемь лет: Для меня это очень важно

«Эмоции от попадания в список сборной России? Ну конечно, положительные, потому что те годы, которые были после того, как я уехал из России, были сложными, хорошими для того, чтобы набраться ещё больше опыта. Поэтому я рад после восьми лет возвращаться в сборную, для меня это очень важно, я к этому и стремлюсь», — сказал Лодыгин в интервью пресс-службе сборной России.