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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Лодыгин — о возвращении в сборную России спустя восемь лет: Для меня это очень важно

Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о возвращении в сборную России спустя восемь лет после своей последней игры за национальную команду.

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Лодыгин — о возвращении в сборную России спустя восемь лет: для меня это очень важно | Источник: Чемпионат.com

«Эмоции от попадания в список сборной России? Ну конечно, положительные, потому что те годы, которые были после того, как я уехал из России, были сложными, хорошими для того, чтобы набраться ещё больше опыта. Поэтому я рад после восьми лет возвращаться в сборную, для меня это очень важно, я к этому и стремлюсь», — сказал Лодыгин в интервью пресс-службе сборной России.

Юрий Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за российскую национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» находился в заявке сборной России на чемпионате Европы — 2016.

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