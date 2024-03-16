Анчелотти оценил решение Браима Диаса выступать за сборную Марокко

«Браим важен для “Реала”. Думаю, он сделал правильный выбор, приняв решение выступать за сборную Марокко. У этой команды всё складывается очень удачно», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone в соцсетях.

Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители имеют марокканские корни. За сборную Испании атакующий игрок сыграл всего один товарищеский матч — 8 июня 2021 года. Тогда «Фурия Роха» разгромила сборную Литвы со счётом 4:0, а полузащитник отметился забитым мячом.