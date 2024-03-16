Главный творец чуда Казахстана назвал лучшего тренера мира

— Это все такая текущая ситуация… Тренер что-то выиграл — мы восхваляем этого тренера, хотя мы уделяем мало внимания тренерам, которые, образно говоря, спасают команду от вылета. Возможно, этот тренер делает более серьезное дело и оказывает больше влияния на игру команды, чем тот же условный Гвардиола. Всегда есть команды, когда на одну твоего тренерского влияния больше, а на другую — меньше. Это я даже по себе знаю. Ну, а если так говорить, то про Гвардиолу я сказал — это тот человек, который очень влияет на футбол, видоизменяет его. Конечно, всегда интересно понаблюдать за ним, — отметил Адиев.