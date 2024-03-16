Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Торино
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Все события
12:05 (мск), источник: Sport24

Врач сборной Бразилии рассказал о восстановлении Неймара после тяжелой травмы

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, когда нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сможет восстановиться после разрыва крестообразной связки.

Бразилия
Источник: Reuters

«Мы еще не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведем девять или десять месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле», — цитирует Ласмара Mundo Deportivo.

В октябре прошлого года бразилец получил травму передней крестообразной связки и разрыв мениска колена.

 Популярная блогерша на отдыхе поиздевалась над россиянами: «За свою зарплату вы такое не увидите»
Актриса Анфиса Черных восприняла слова президента России Путина буквально и реально встала на лыжи
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь