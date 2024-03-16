Врач сборной Бразилии рассказал о восстановлении Неймара после тяжелой травмы
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, когда нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сможет восстановиться после разрыва крестообразной связки.
Бразилия
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, когда нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сможет восстановиться после разрыва крестообразной связки.
«Мы еще не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведем девять или десять месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле», — цитирует Ласмара Mundo Deportivo.
В октябре прошлого года бразилец получил травму передней крестообразной связки и разрыв мениска колена.