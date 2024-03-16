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15:44 (мск), источник: ТАСС

Игроки и тренеры сборной России по футболу проголосовали на выборах президента РФ

Команда проголосовала в очном формате, посетив избирательный участок в подмосковном Новогорске.

Россия
Источник: Официальная страница национальной сборной России по футболу в VK

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России и тренерский штаб национальной команды проголосовали на выборах президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Вся команда проголосовала в очном формате, посетив избирательный участок в подмосковном Новогорске. Там же проголосовал тренерский штаб молодежной сборной России.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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