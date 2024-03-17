Месси пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной Аргентины из-за травмы
Аргентинцы сыграют с командами Сальвадора и Коста-Рики.
АргентинаТоварищеские матчи: календарьТоварищеские матчи: календарь
Аргентинцы сыграют с командами Сальвадора и Коста-Рики.
ТАСС, 17 марта. Нападающий Лионель Месси не примет участия в предстоящих товарищеских матчах сборной Аргентины по футболу из-за повреждения. Об этом на своей странице в X сообщил журналист телеканала TyC Sports Гастон Эдуль.
Отмечается, что футболист продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, которую он получил ранее в составе американского «Интер Майами».
Сборная Аргентины проведет два товарищеских матча в США. 23 марта аргентинцы сыграют с командой Сальвадора, 26 марта — с командой Коста-Рики.