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08:32 (мск), источник: ТАСС

Месси пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной Аргентины из-за травмы

Аргентинцы сыграют с командами Сальвадора и Коста-Рики.

АргентинаТоварищеские матчи: календарьТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 17 марта. Нападающий Лионель Месси не примет участия в предстоящих товарищеских матчах сборной Аргентины по футболу из-за повреждения. Об этом на своей странице в X сообщил журналист телеканала TyC Sports Гастон Эдуль.

Отмечается, что футболист продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, которую он получил ранее в составе американского «Интер Майами».

Сборная Аргентины проведет два товарищеских матча в США. 23 марта аргентинцы сыграют с командой Сальвадора, 26 марта — с командой Коста-Рики.

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