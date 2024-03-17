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10:03 (мск), источник: Газета.Ру

Российский голкипер выразил желание сменить гражданство

Российский голкипер «Уфы» Олег Баклов признался, что с лета 2024 года готов принять гражданство Таджикистана. Его слова передает «Чемпионат».

Россия
Таджикистан
Уфа
Источник: РИА "Новости"

«Тут сошлось много факторов. Шансов попасть в сборную России ничтожно мало — нужно быть первым номером в клубе РПЛ, постоянно играть на высоком уровне, чтобы тебя видели. К тому же мы не знаем, когда Россию вернут в международные соревнования. Мне кажется, к этому моменту моя карьера уже закончится. А Таджикистан — моя историческая родина, я там родился. В раннем детстве оттуда уехал», — сказал Баклов.

Баклов родился в городе Истиклол (Таджикистан). Является воспитанником сызранского футбола. В России Баклов поиграл за «Урал» и КАМАЗ. С 2023 года голкипер выступает за «Уфу».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

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