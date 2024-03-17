Российский голкипер выразил желание сменить гражданство

«Тут сошлось много факторов. Шансов попасть в сборную России ничтожно мало — нужно быть первым номером в клубе РПЛ, постоянно играть на высоком уровне, чтобы тебя видели. К тому же мы не знаем, когда Россию вернут в международные соревнования. Мне кажется, к этому моменту моя карьера уже закончится. А Таджикистан — моя историческая родина, я там родился. В раннем детстве оттуда уехал», — сказал Баклов.