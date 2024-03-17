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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Огнен Короман: в Россию приедет основной состав сборной Сербии, никто не откажется

Бывший вингер сборной Сербии и «Крыльев Советов» Огнен Короман поделился мнением о грядущем товарищеском матче, в котором сербская национальная команда сыграет с Россией.

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Огнен Короман: в Россию приедет основной состав сборной Сербии, никто не откажется | Источник: Чемпионат.com

Эта встреча состоится 21 марта в 20:00 мск.

«Я буду в Москве во вторник, в среду буду играть в матче болельщиков России и Сербии. Сам матч я, конечно же, буду смотреть на стадионе.

Сербы и русские всегда были братским народом. Очень ждал этого матча и хотел, чтобы он состоялся, ещё когда не объявили официально. Уверен, что в Россию приедет полностью основной состав сербской сборной: ни Влахович, ни Костич, ни Милинкович-Савич не откажутся от участия. Зачем, если это братские народы? Никакой разницы, что они играют в больших европейских клубах, — почти все в сборной Сербии выступают в Европе! Все, кого вызвал главный тренер Стойкович, приедут в Россию и сыграют», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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