Захарян обратился к болельщикам сборной России, прибыв в расположение национальной команды

«Ola, amigos! Ой, я же в сборной. Всем привет!» — сказал Захарян в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале национальной команды России.

Напомним, в пятницу, 15 марта, Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» во встрече 29-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (2:0). До этого российский футболист провёл 30 матчей за баскскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.