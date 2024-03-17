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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Захарян обратился к болельщикам сборной России, прибыв в расположение национальной команды

Полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян обратился к болельщикам сборной России по футболу после того, как прибыл в расположение национальной команды.

Россия

«Ola, amigos! Ой, я же в сборной. Всем привет!» — сказал Захарян в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале национальной команды России.

Напомним, в пятницу, 15 марта, Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» во встрече 29-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (2:0). До этого российский футболист провёл 30 матчей за баскскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.

В четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе игры будут проведены на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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