Юрий Лодыгин отреагировал на вызов в сборную России впервые за восемь лет

«Вызов в сборную России был неожиданным. Затем приходит осознание, радость, потом задаёшь себе вопросы: “Почему так долго я не вызывался? Как восемь лет прошли так быстро?” Но это не претензия, а вопрос к себе. Всему своё время. Единственное, что шокирует: раньше я был везде самым молодым, а теперь я самый возрастной. Это самый большой шок, который я испытал», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».