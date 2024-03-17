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12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Лодыгин отреагировал на вызов в сборную России впервые за восемь лет

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин поделился мнением о своём вызове в сборную России впервые за восемь лет.

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Юрий Лодыгин отреагировал на вызов в сборную России впервые за восемь лет | Источник: Чемпионат.com

«Вызов в сборную России был неожиданным. Затем приходит осознание, радость, потом задаёшь себе вопросы: “Почему так долго я не вызывался? Как восемь лет прошли так быстро?” Но это не претензия, а вопрос к себе. Всему своё время. Единственное, что шокирует: раньше я был везде самым молодым, а теперь я самый возрастной. Это самый большой шок, который я испытал», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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