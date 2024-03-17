Захарян признался, что соскучился по России
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что соскучился по России.
Россия
Реал Сосьедад
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что соскучился по России.
17 марта 20-летний футболист присоединился к сборной России на сборах.
«Как с испанским? Получше, но все еще нужно изучать. Именно в Москве не был с октября. Соскучился? Да, конечно. Снег? Нормально, я же ожидал. Конечно, приятнее в плюс 20, но не прямо холодно», — приводит слова Захаряна пресс-служба сборной России.