Захарян признался, что соскучился по России

«Как с испанским? Получше, но все еще нужно изучать. Именно в Москве не был с октября. Соскучился? Да, конечно. Снег? Нормально, я же ожидал. Конечно, приятнее в плюс 20, но не прямо холодно», — приводит слова Захаряна пресс-служба сборной России.