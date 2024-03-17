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18:41 (мск), источник: Sport24

Захарян признался, что соскучился по России

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что соскучился по России.

Россия
Реал Сосьедад

17 марта 20-летний футболист присоединился к сборной России на сборах.

«Как с испанским? Получше, но все еще нужно изучать. Именно в Москве не был с октября. Соскучился? Да, конечно. Снег? Нормально, я же ожидал. Конечно, приятнее в плюс 20, но не прямо холодно», — приводит слова Захаряна пресс-служба сборной России.

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