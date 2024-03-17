Распустить нельзя, оставить. Россия проведет самую интересную пару матчей | Источник: РФС

Несмотря на отстранение, команда Карпина живет и процветает.

Ну и кто предлагал распустить футбольную сборную России? С того момента, как нас отстранили (а случилось это больше двух лет назад), таких мнений встречалось немало. И правда — раз нигде не играем, то для чего собираться?

Да, долгое время сборная России действительно выглядела сомнительно. Вопросов было много. Например, к составу — не на каждый сбор Валерий Карпин вызывал легионеров из европейских клубов, то есть сильнейших футболистов страны. Кто-то, вроде Кокорина или Зобнина, сам сказал, что играть в российских цветах неинтересно без официальных матчей.

Уровень соперников (при всем к ним уважении, разумеется) тоже смущал. Как и уровень игры против них. Нули с Таджикистаном и Узбекистаном при неоптимальном составе на поле даже самых горячих болельщиков сборной России заставляли задуматься — а надо ли оно нам? Порой все действительно выглядело удручающе и даже доходило до абсурда. Однажды Валерию Карпину пришлось везти на сборы почти 40 человек и играть двумя составами с олимпийской сборной Египта — воспоминание не из приятных…

Но был и позитив. Игры с участниками чемпионата мира-2022 года Ираном, Катаром и Камеруном; последних в Москву привез лично Самюэль Это́О, а за игрой наблюдали 20 тысяч человек. Избиение Кубы со счетом 8:0 тоже наверняка запомнилось волгоградским зрителям. Которых, кстати, собралось тогда рекордная для стадиона 41 тысяча человек.

Теперь начались мартовские сборы. Пожалуй, самые классные с начала отстранения. Сборная России натурально расцвела, и это касается всего — и состава, и соперников и даже формы.

Играть будем не с кем-нибудь, а с Сербией и Парагваем. У первых в составе — Душан Влахович из «Ювентуса», бывшая европейская звезда Милинкович-Савич, футболисты «Милана», «Ромы», «Фиорентины», представители ла лиги, серии А и АПЛ… И все эти ребята — на стадионе «Динамо» в Москве, где обещают аншлаг. Парагвайцы, конечно, чуть попроще — но и там есть представители английских и испанских клубов.

Да и состав сборной России не хуже — он, пожалуй, сильнейший за последние годы. Валерий Карпин не стал никого щадить и вызвал всех легионеров, кого смог. Но это еще ладно — ведь все они еще и в прекрасной форме… Арсен Захарян из «Реала Сосьедад» накануне забил дебютный мяч за новую команду, Александр Головин — один из лучших футболистов Франции, Алексей Миранчук зажигает за «Аталанту» уже несколько месяцев, голкипер Лунев из «Карабаха» — один из лучших вратарей Лиги Европы.

Как бы символизируя новые времена (хочется в это верить), РФС представил новую форму сборной России — от компании Jogel. Сотрудничество с Adidas завершилось давно и в одностороннем порядке (немцы отказались поставлять форму), да и последний комплект от этой компании ничем хорошим не запомнился. Туда ему, пожалуй, и дорога.

Матчи еще не сыграны, но как бы они не закончились — это будет отличный опыт и позитивные эмоции. Ребята вернутся в свои клубы, потренировавшись и сыграв против крепких футболистов из сильных европейских команд, — что же тут плохого?

Распусти мы сборную — конечно, ничего этого бы не было. Да, не случилось бы плохого и странного, вроде матчей против Египта, но не было бы и хорошего. И вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что весь этот опыт, все эти приготовления и десятки тысяч болельщиков на трибунах не имеют смысла. Конечно же, имеют. И, хочется верить, чем дальше — тем больше.