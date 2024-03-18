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10:56 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Харин считает высоким уровень соперников в марте

Национальная команда сыграет 21 марта с сербами, а 25 марта проведет встречу против парагвайцев.

РоссияТоварищеские матчи: календарьТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уровень соперников сборной России по футболу в марте очень высокий, команда усердно работает на тренировках в рамках подготовки к играм. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник грозненского «Ахмата» и сборной России Евгений Харин.

21 марта сборная России на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с командой Сербии. 25 марта у подопечных Валерия Карпина на том же стадионе состоится встреча с парагвайцами.

«Уровень соперников очень высокий, готовимся к ним, усердно работаем на тренировках, — сказал Харин. — Отношение к сербам хорошее, но мы готовимся не только к Сербии, но и к Парагваю. У меня в команде играет [серб Мирослав] Богосавац, хорошо с ним общаюсь».

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.

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