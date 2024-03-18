Владимир Быстров высказался о матче сборной России с Сербией | Источник: Чемпионат.com

По его мнению, Валерий Карпин выставит на этот матч максимально боевой состав. Игра состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Несколькими днями позже, 25 марта, сборная России проведёт ещё одну товарищескую встречу, соперником команды Валерия Карпина станет сборная Парагвая.

«Конечно, будет интересно посмотреть на сборную России в матче с Сербией. У сборной России по-любому должен быть боевой состав — должны играть основные футболисты, которые себя ярко проявляют», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.