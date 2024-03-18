Текущие события
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Шинник
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Енисей
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Алания
Футбол. Первая лига
17:30
Акрон
Сокол
Футбол. Первая лига
18:00
СКА-Хабаровск
Торпедо
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Волгарь
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Кубань
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
17.03
Атлетико
Барселона
03
Футбол. Зарубежный
17.03
Монпелье
ПСЖ
26
Футбол. Зарубежный
17.03
Интер
Наполи
11
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
2023
Польша
Латвия
20
2023
Ирландия
Новая Зеландия
11
2023
Австрия
Германия
20
2023
Россия
Куба
80
2023
Кипр
Литва
10
2023
Германия
Турция
23
2023
Греция
Новая Зеландия
20
2023
Норвегия
Фарерские острова
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Быстров высказался о матче сборной России с Сербией

Российский экс-футболист Владимир Быстров поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарьТоварищеские матчи: календарь
Владимир Быстров высказался о матче сборной России с Сербией | Источник: Чемпионат.com

По его мнению, Валерий Карпин выставит на этот матч максимально боевой состав. Игра состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Несколькими днями позже, 25 марта, сборная России проведёт ещё одну товарищескую встречу, соперником команды Валерия Карпина станет сборная Парагвая.

«Конечно, будет интересно посмотреть на сборную России в матче с Сербией. У сборной России по-любому должен быть боевой состав — должны играть основные футболисты, которые себя ярко проявляют», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сборная России проводит только товарищеские матчи.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь