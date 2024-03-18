Забелин и Лапоухов вызваны в сборную Беларуси на матчи с Черногорией и Мальтой

На вратарской позиции голкипера московского «Динамо» Андрея Кудравца, который получил травму, заменит его коллега по амплуа из минского «Динамо» Федор Лапоухов. Также по медицинским показаниям не смогут сыграть Александр Павловец из кипрской «Кармиотиссы» и Владислав Малькевич из екатеринбургского «Урала». В лагерь белорусской команды вызван полузащитник саратовского «Сокола» Павел Забелин.



Таким образом, под началом главного тренера сборной Беларуси испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера к матчам в Турции и на Мальте готовятся 24 игрока:



вратари — Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Пахтакор» Ташкент, Узбекистан), Федор Лапоухов («Динамо», Минск);



защитники — Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо», Минск), Егор Пархоменко («Неман», Гродно), Данила Нечаев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва, Россия), Сергей Карпович («Неман», Гродно);



полузащитники — Валерий Бочеров («Урал», Екатеринбург, Россия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Кирилл Капленко («Балтика», Калининград, Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Валерий Громыко («Торпедо», Москва, Россия), Артем Шуманский («Арис», Кипр), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия);



нападающие — Илья Черняк («Динамо», Минск), Егор Карпицкий («Крылья Советов», Самара, Россия), Денис Лаптев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Морозов («Арука», Португалия).



В первом товарищеском матче нового сезона 21 марта в турецкой Анталье белорусы встретятся с командой Черногории, а затем перебазируются на Мальту, где 26 марта проведут встречу с национальной сборной этой страны.