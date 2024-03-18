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14:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Зорин: Положительные ожидания от поездки в Уругвай — ни разу не был в таких странах

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин поделился ожиданиями от тренировочного сбора молодёжной сборной России в Уругвае.

Россия U21
Зорин: положительные ожидания от поездки в Уругвай — ни разу не был в таких странах | Источник: Чемпионат.com

«Положительные ожидания от выезда в Уругвай. Ни разу не был в странах подобного рода. Настрой боевой, хотим себя попробовать. Там тепло, постараемся адаптироваться и показать свой уровень. Не следил за этим соперником, но по сравнению с чемпионатом мира будет уже другая команда», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

С молодёжной сборной Уругвая россияне сыграют в четверг, 21 марта. 23-го числа подопечные Шабарова встретятся с уругвайской командой «Насьональ», а через два дня проведут товарищеский матч с «Монтевидео Сити Торке».

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