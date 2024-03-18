Зорин: положительные ожидания от поездки в Уругвай — ни разу не был в таких странах | Источник:

«Положительные ожидания от выезда в Уругвай. Ни разу не был в странах подобного рода. Настрой боевой, хотим себя попробовать. Там тепло, постараемся адаптироваться и показать свой уровень. Не следил за этим соперником, но по сравнению с чемпионатом мира будет уже другая команда», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.