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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Сербский нападающий «Ювентуса» Влахович не сыграет с Россией из-за повреждения

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович не примет участия в товарищеском матче со сборной России 21 марта.

Россия
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Источник: Reuters

Об этом сообщает Футбольный союз Сербии в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера национальной команды Драгана Стойковича.

Также с россиянами не сыграет защитник «РБ Лейпциг» Алекса Терзич. Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Отметим, что все российские команды и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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