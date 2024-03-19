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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси не примет участия в мартовских матчах сборной Аргентины

Форвард «Интер Майми» Лионель Месси не примет участия в мартовских товарищеских матчах сборной Аргентины из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба национальной команды.

Аргентина
Коста-Рика
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Месси не примет участия в мартовских матчах сборной Аргентины | Источник: Чемпионат.com

Напомним, южноамериканцы встретятся с Сальвадором в пятницу, 22 марта. Также подопечные Лионеля Скалони сразятся с Коста-Рикой во вторник, 26 марта. На данный момент Месси провёл за «Интер Майами» пять матчей во всех турнирах в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля прошлого года. В прошлом сезоне форвард провёл за клуб из МЛС 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Интер Майами» действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 35 млн.

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