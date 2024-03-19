Живая сборная. Матч Россия — Сербия вызывает огромный интерес | Источник: РФС

Ну и кто предлагал распустить футбольную сборную России?! С того момента, как нас отстранили от международных соревнований (а случилось это уже более двух лет назад), такое мнение высказывалось не раз. Мол, раз нигде не играем, то для чего собираться?

Да, долгое время наша национальная действительно вызывала немало вопросов. Например, по составу — не на каждый сбор Валерий Карпин вызывал легионеров из европейских клубов, то есть сильнейших футболистов страны. Кто-то, вроде Кокорина или Зобнина, сам сказал, что выступать только в товарищеских встречах неинтересно.

Футбол Товарищеские матчи 2024 21.03.2024, 20:00 Россия - Сербия -

Уровень соперников (при всем к ним уважении) тоже смущал. Как и качество футбола против них. Нули с Таджикистаном и Узбекистаном при неоптимальном составе даже самых горячих болельщиков сборной России заставляли задуматься — а надо ли оно нам? Порой все и правда выглядело удручающе и даже доходило до абсурда. Однажды Карпину пришлось везти на сбор почти 40 человек и играть двумя составами с олимпийской сборной Египта — воспоминание не из приятных…

Но был и позитив. Матчи с участниками ЧМ-2022 года Ираном, Катаром и Камеруном. «Неукротимых львов» в октябре прошлого года в Москву привез легендарный Самюэль Это́О, а на трибунах той же «ВТБ Арены» собралось 20 тысяч человек. Избиение Кубы со счетом 8:0 тоже наверняка запомнилось волгоградским зрителям. Собравшим, кстати, рекордную для местного стадиона аудиторию — 41 тысячу.

Теперь начался мартовский сбор. Пожалуй, самый классный с момента нашего отстранения. Сборная России расцвела, и это касается всего — состава, соперников и даже формы.

Играть будем не с кем-нибудь, а с очень крепкими Сербией и Парагваем. У первой есть недавняя европейская звезда Милинкович-Савич (сейчас выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль» вместе с Неймаром и Малкомом), футболисты «Милана», «Ромы», «Фиорентины», представители ла лиги, серии А и АПЛ… Южноамериканцы, конечно, чуть попроще — но и там есть представители английских и испанских клубов.

Да и состав сборной России не хуже — пожалуй, сильнейший за последние годы. Карпин вызвал всех легионеров — и ведь все они еще и в прекрасной форме. Захарян из «Реал Сосьедад» забил свой первый мяч в примере, Головин — один из лучших в лиге 1, Миранчук уже давно здорово смотрится в «Аталанте», Лунев из «Карабаха» здорово играл в Лиге Европы.

Футбол Товарищеские матчи 2024 25.03.2024, 20:00 Россия - Парагвай -

Как бы символизируя новые времена (хочется в это верить), РФС представил новую форму сборной России. Сотрудничество с немецким производителем завершилось давно и в одностороннем порядке (бывшие партнеры отказались поставлять экипировку), да и последний комплект от него ничем не запомнился. Туда ему, пожалуй, и дорога.

Матчи еще не прошли, но как бы они не закончились — это будет отличный опыт и позитивные эмоции. Футболисты вернутся в свои клубы, потренировавшись и сыграв против крепких соперников из сильных команд, — что же тут плохого?

Распусти мы сборную — конечно, ничего этого не произошло бы. Да, не случилось бы плохого и странного, вроде встреч с олимпийцами Египта, но не было бы и хорошего. И вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что весь этот опыт, все эти приготовления и десятки тысяч болельщиков на трибунах не имеют смысла. Конечно же, имеют. И, хочется верить, чем дальше — тем больше.