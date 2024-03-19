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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

Будут «бить палками»? Казахстан узнал цену поражения от Греции за путевку на Евро-2024

Главный тренер «Кызылжара» Али Алиев поделился мнением о предстоящем матче сборной Казахстана по футболу с командой Греции в полуфинале плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: КФФ

«Если мы добрались до стадии плей-офф, то все понимают, что шансы есть. Все состоит из одной игры, в которой может случится что угодно. Один быстрый гол от наших ребят может перевернуть весь план греческой сборной. Давления будет больше у греков, нежели у нас. Мы будем раскрепощенными, так как игроков никто не будет “бить палками” за проигрыш. Все понимают, что парни сами сделали этот результат и им не будет стыдно. Самое главное — выстроить правильную стратегию на игру несмотря на факторы, которые будут против нас: гостевая игра и греческие фанаты. За 90 минут можно выложиться по-максимуму и добиться положительного результата», — сказал Алиев в интервью Meta-ratings.kz.

Напомним, матч Греция — Казахстан пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах. Начало игры в 00:45.

Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

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