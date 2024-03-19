Тренер молодежной сборной России рассказал о смене гражданства футболистом Арутюняном
Игрок будет выступать за команду Армении.
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян сменил российское спортивное гражданство на армянское из-за того, что там ему дали возможность выступать за основную национальную команду. Об этом ТАСС рассказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.
«В прошлом году Жора Арутюнян, которого мы регулярно вызывали в сборную, поменял гражданство, — сказал Шабаров. — Он заранее позвонил, это было зимой 2023 года, в феврале примерно, сказал, что есть выбор и, скорее всего, он будет выступать за сборную Армении. Мы сказали, что это его решение, что мы не можем как-то мешать. В течение недели он обсудил это с семьей, принял решение играть за Армению. Он объяснил, что там у него есть возможность выступать сразу за национальную сборную, здесь же ему этого предложить никто не мог».
Арутюняну 19 лет, он играл за сборные России до 16, 17 и 18 лет. В марте 2023 года защитник дебютировал за сборную Армении, в ее составе он провел 10 матчей.