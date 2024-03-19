Текущие события
Футбол. Первая лига
18.03
Тюмень
Алания
01
Футбол. Первая лига
18.03
Акрон
Сокол
20
Футбол. Первая лига
18.03
Арсенал
Волгарь
00
Футбол. Первая лига
18.03
СКА-Хабаровск
Торпедо
20
Футбол. Первая лига
18.03
КАМАЗ
Динамо Мх
21
Футбол. Первая лига
18.03
Родина
Кубань
10
Все события
11:05 (мск), источник: ТАСС

Тренер молодежной сборной России рассказал о смене гражданства футболистом Арутюняном

Игрок будет выступать за команду Армении.

Армения
Россия
Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян сменил российское спортивное гражданство на армянское из-за того, что там ему дали возможность выступать за основную национальную команду. Об этом ТАСС рассказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

«В прошлом году Жора Арутюнян, которого мы регулярно вызывали в сборную, поменял гражданство, — сказал Шабаров. — Он заранее позвонил, это было зимой 2023 года, в феврале примерно, сказал, что есть выбор и, скорее всего, он будет выступать за сборную Армении. Мы сказали, что это его решение, что мы не можем как-то мешать. В течение недели он обсудил это с семьей, принял решение играть за Армению. Он объяснил, что там у него есть возможность выступать сразу за национальную сборную, здесь же ему этого предложить никто не мог».

Арутюняну 19 лет, он играл за сборные России до 16, 17 и 18 лет. В марте 2023 года защитник дебютировал за сборную Армении, в ее составе он провел 10 матчей.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь