Хлусевич: Команда Сербии объективно сильнее предыдущих соперников сборной России

«Если сравнивать с предыдущими соперниками, то объективнее Сербия сильнее. Многие футболисты играют, а ведущих европейских чемпионатах. Конечно, это сказывается», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Все российские команды и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. С сербами россияне встретятся 21 марта, с парагвайцами сыграют 25-го числа. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.