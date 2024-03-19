Геннадий Орлов — о составе сборной России: В обороне у нас тихоходы какие-то

«Сейчас будет костяк, который видит Валерий Карпин. Он главный тренер, он определяет, но сам факт, если ещё Головин подъедет, то, в принципе, у нас уже есть, так сказать, на кого опираться. Алексей Миранчук, Головин, Захарян, который забил наконец-то первый мяч. Кузяев. Эти ребята уже такие, опытные, мастеровитые, я надеюсь. Они уже могут, и плюс подключение вот этих, Тюкавина, вот надо его использовать, конечно, обязательно посмотреть, потому что он уникальный, может быть, он и Сербии будет забивать, как он забивает в чемпионате. В обороне, конечно, там есть проблемы, у нас центральные защитники там сразу, тихоходы какие-то, они там всё», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».