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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Геннадий Орлов — о составе сборной России: В обороне у нас тихоходы какие-то

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о составе сборной России.

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Геннадий Орлов — о составе сборной России: в обороне у нас тихоходы какие-то | Источник: Чемпионат.com

«Сейчас будет костяк, который видит Валерий Карпин. Он главный тренер, он определяет, но сам факт, если ещё Головин подъедет, то, в принципе, у нас уже есть, так сказать, на кого опираться. Алексей Миранчук, Головин, Захарян, который забил наконец-то первый мяч. Кузяев. Эти ребята уже такие, опытные, мастеровитые, я надеюсь. Они уже могут, и плюс подключение вот этих, Тюкавина, вот надо его использовать, конечно, обязательно посмотреть, потому что он уникальный, может быть, он и Сербии будет забивать, как он забивает в чемпионате. В обороне, конечно, там есть проблемы, у нас центральные защитники там сразу, тихоходы какие-то, они там всё», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Сербии. Через несколько дней, 25 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся с игроками Парагвая. Оба матча пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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