Россия — Сербия: наконец-то у сборной могучий соперник! Она этого заслуживает

Интригующий перерыв

Футбол Товарищеские матчи 2024 21.03.2024, 20:00 Россия - Сербия -

Текущая международная пауза — самая интересная за два с лишним года. Сборная России собрала комбо: два мощных соперника, приезд лучших легионеров, красочные проморолики, новая форма… Жаль, Новак Джокович не смог прилететь в Москву из-за плотного графика, но и без великого серба праздник будет обеспечен.

Для нас очень важно доказывать себе и другим, что даже в условиях вынужденной изоляции сборная России живет и готова к большим вызовам. Поэтому значимость товарищеских встреч с Сербией и Парагваем трудно переоценить.

При всем уважении к Кении, Кубе и олимпийской сборной Египта, матчи с ними привлекали к себе не так много внимания. Здесь — совершенно другой уровень. К нам едут участник предстоящего Евро и одна из сильнейших команд Южной Америки!

Настрой как на официальный матч

Матч с Сербией должен был состояться давно. Как известно, наши страны крепко дружат и часто помогают друг другу. Но последняя встреча между Россией и Сербией, как ни парадоксально, закончилась совсем не по-товарищески: едва ли вы забыли те 0:5 в Лиге наций в ноябре 2020 года.

Конечно, сейчас никто не собирается мстить за то поражение, да и, как выясняется, существенной роли оно не сыграло. Но Россия определенно должна подготовиться к этому матчу как к официальному, а это касается и состава, и настроя. Команде Валерия Карпина необходимо показать, что она не только готова играть с сильными сборными, но и побеждать их.

Без Влаховича, но с Тадичем и Митровичем

Тем более что сами соперники рассматривают эту игру как важный этап подготовки к чемпионату Европы. Туда, напомню, сербы вышли напрямую и имеют неплохие шансы на плей-офф: в группе со Словенией, Данией и Англией можно бороться за ⅛ финала.

Состав у братской сборной крепкий: Душан Тадич, Филип Костич, Лука Йович, Джордже Петрович. Отдельного упоминания стоят Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич — одноклубники Малкома и Неймара в аравийском «Аль-Хиляле», который в марте обновил мировой рекорд по продолжительности победной серии, выиграв 29 официальных матчей подряд.

Хватает в составе сборной Сербии и наших знакомых: Милан Гайич и Саша Зделар из ЦСКА, Страхиня Эракович из «Зенита». В последний момент получил приглашение и защитник «Спартака» Срджан Бабич — правда, одновременно с этим из-за травмы из состава выбыл нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

Легионеры на месте

Отлично, что и у нас на этот раз боевой состав. В прошлом году Карпин иногда позволял легионерам не приезжать в сборную, потому что кто-то из них адаптировался к новым клубам, да и логистика с Европой мудреная. Но сейчас — все на месте: и Миранчук, и Головин, и Захарян, и Кузяев. Даже Лунева с Лодыгиным вызвали! Это прекрасно и для тех футболистов, кто играет в премьер-лиге: в РПЛ все друг другу уже надоели, а тут — свежие лица. Когда в обойме все сильнейшие, игроки чувствуют себя увереннее.

Подобный расклад впервые с 2021 года породил серьезную дискуссию о том, почему одни получили вызов, а другие — нет. Я не помню, чтобы перед Ираком или Катаром у нас вообще поднималась тема состава: болельщики в какой-то момент привыкли к вороху дебютантов в сборной и смирились с этим. Но сейчас многие недоумевают: где Глушенков? Почему Максименко, а не Лантратов с Песьяковым? Раз уж реанимировали Лодыгина, почему забыли про Оздоева, который проводит блестящий сезон в ПАОК? А как же Соболев, Карпукас, Фомин, Салтыков?

Эта дискуссия радует. Матчи сборной наконец-то выглядят не как полуфабрикат, а как полноценное блюдо, вызывающее аппетит. Без приправ и соусов, правда, но все равно должно быть вкусно.

Лучших — в основу

Разумеется, и сами футболисты мотивированы показать себя с лучшей стороны, как в официальном матче. Уверен, Захарян соскучился по сборной после столь продолжительной отлучки, и не только он. Вообще за прошедшие два года наша команда доказала, что ее игра напрямую зависит от уровня противника. Матч с Кенией был пресным, а результат — соответствующим (2:2). Зато в игре с Камеруном (1:0) наша команда и бежала, и прессинговала, и изобретала что-то. 8:0 с Кубой — исключение: оппонент был настолько слабым, что мотивации для разгрома не потребовалось.

По тону высказываний в СМИ уже заметно, что футболисты заинтригованы встречами с Сербией и Парагваем. Тренерский штаб — тоже. Не сомневаюсь, что Карпин отнесется к каждой игре как к официальной и выставит сильнейших футболистов. Не удивлюсь, если все полевые игроки-легионеры появятся сегодня с первых минут.

Тюкавин или Чалов?

Состав России правда интригует. В заявке у Карпина очень мало центральных защитников, учитывая травму Дивеева. Джикия потерял место как в «Спартаке», так и в сборной, поэтому с центром обороны у нас беда. Одним защитником будет Осипенко, а вот в паре с ним вероятен сюрприз. Зато на флангах выбор приличный, и каждого кандидата можно увидеть в основе.

Интересно и то, как распределят роли Алексей Миранчук, Захарян и Головин, если выйдут вместе. Карпин традиционно делает ставку на 4−3−3, где всем троим уместиться не так уж просто. А если еще добавить Кузяева?

Отдельная интрига — центрфорвард. Тюкавин находится в блестящей форме, Чалов — нет, однако у Карпина может быть свое видение.

Но все это — приятная головная боль. Радует, что сборная вернулась и вновь играет с сильными противниками. Она этого заслуживает.