«Отстранение не повлияло на качество вашей сборной». Пресс-конференция перед матчем Россия — Сербия

Стойкович: «У нас не было никаких сомнений, принимать предложение или нет»

Главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича сперва спросили об отстранении сборной России.

— Давайте не будем углубляться в эту проблематику, — ответил он. — То, что сборная не играет на международной арене, никак не повлияло на качество команды. Завтра нас ждет матч с тяжелым и интересным соперником, легко нам не будет. Давайте будем говорить только о спорте. Хочу сказать, что Влахович из «Ювентуса» и Миленкович из «Фиорентины» не приехали в расположение сборной. Так как впереди чемпионат Европы, для нас важно посмотреть на игру команды, а не победить любой ценой.

— Когда вы узнали, что может состояться матч против сборной России?

— Мы об этом узнали после жеребьевки групповой стадии Евро-2024 в Гамбурге, это было в декабре. У нас не было никаких сомнений, принимать предложение или нет. Этот матч будет хорошей подготовкой к Евро-2024 в Германии.

Футбол Товарищеские матчи 2024 21.03.2024, 20:00 Россия - Сербия -

— Как вас встретили в России?

— Нас встретили нормально. Все было под контролем, ничего необычного.

— Что скажете о главном тренер сборной России Валерии Карпине?

— Карпин — это известное имя в Европе, это особый человек. Он оставил большой след в российском и в европейском футболе. Мой помощник Горан Джорович дружил с Карпиным, он говорил о нем только хорошие слова. Завтра у нас еще будет специальный гость Предраг Миятович, игравший за «Реал». Учитывая, какие будут гости на матче, нас ждет что-то невероятное.

— Как матч с Россией поможет подготовиться вам к играм чемпионата Европы?

— Карпин ставит в сборной России схему 4−3−3, он прививает современный стиль игры. Это будет тяжелый матч со сложным соперником. В сборной России есть много высококачественных футболистов. Если говорить о наших соперниках на Евро, то сборная России играет в схожей манере с Данией и Англией. Германия так не играет.

Вместе с тренером сборную Сербии на пресс-конференции представлял нападающий Душан Тадич, выступающий за «Фенербахче».

— Мы смотрели последние матчи сборной России, — сказал он. — Это прекрасная команда. Завтра нас ждет матч с очень сильным соперником. У России есть отличные футболисты — такие, как Головин. Поэтому завтра нас ждет тяжелая игра.

— Тренер вашей сборной продлил контракт до 2026 года.

— Мы хорошо к этому отнеслись. Мы со Стойковичем достигли хороших результатов в Лиге наций, на европейской арене. Игроки счастливы, когда приезжают в расположение сборной и тренируются там. Данное развитие событий можно назвать логичным.

Карпин: «Трудно судить о нашем уровне, не имея никакой лакмусовой бумажки»

— Первый матч после отстранения сборной России против европейской команды. Для вас это что-то особенное? — первый вопрос главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

— Сербия — достаточно сильная сборная. Однозначно, по моему мнению, сильнейшая сборная, с которой мы играем после отстранения. По поводу того, что европейская, — не имеет значения. Приехала бы другая сильная сборная, например, из Латинской Америки, отношение было бы таким же.

— Тренер сборной Сербии сказал, что уровень сборной России не упал за эти два года. Вы согласны с этим?

— Трудно судить, не имея никакой лакмусовой бумажки. Когда ты участвуешь в официальных турнирах, ты можешь сравнивать. Сейчас мы проводим товарищеские матчи, которые не дают тебе три очка. Игра на игру не приходится. У нас были и хорошие игры и, мягко говоря, не очень хорошие. Плюс у нас играют разные составы против разных сборных.

— Андрей Мостовой не участвовал в тренировке. Что с ним?

— С ним не все в порядке, он получил травму голеностопа. Оставлять его в сборной не было смысла, поэтому он вернулся в расположении «Зенита». Вызывать кого-то другого вместо него не будем, игроков у нас достаточно.

— Душан Тадич отметил Александра Головина. Кого бы вы отметили в составе сборной Сербии?

— Много футболистов. Если нужно одно имя, то пусть будет Митрович.

— У сербов не приехали некоторые игроки из европейских клубов, сославшись на повреждения и личные причины. Допускаете, что им рекомендовали не ездить в Россию?

— Думаете, я что-то знаю? Мое мнение? Я без понятия. Не интересовался этим вопросом. Что в этом интересного для меня? Ну не приехали и не приехали. Сыграют другие. Сто процентов, сейчас ребята приехали не хуже.

— Вероятно ли совмещение на поле Алексея Миранчука, Головина и Захаряна?

— Возможно. Возможно, будут играть вместе. А возможно, будут играть не вместе.

— Определились с капитаном?

— Завтра увидите. Ребята не знают, кто будет капитаном. Состав для себя я на 95 процентов определил. Хороший ли состав? Плохой (смеется).

Форвард Константин Тюкваин дебютировал за сборную в сентябре 2021 года и практически не имеет опыта выступлений против европейских команд.